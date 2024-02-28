Общество 28 февраля 2024, 17:50 Врач Варенова: рукоделие поможет справиться с желанием вырывать собственные волосы

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Трихотилломания — периодическое выдергивание собственных волос, которое может обернуться облысением. Как справиться с такой патологией, рассказала трихолог Татьяна Варенова сайту «Стационар-Пресс».

По словам врача, данная привычка обычно указывает на наличие психического расстройства. С ее помощью больные снимают напряжение.

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Специалист посоветовала таким пациентам надевать на голову косынку или платок. Кроме того, справиться с проблемой помогут рукоделие и антистресс-игрушки, добавил сайт Pravda-nn.ru.