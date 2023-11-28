Общество 28 ноября 2023, 12:07 Врач Валеева посоветовала отказаться от кофеина и алкоголя при борьбе с бессонницей

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Стресс, тревога и неправильный образ жизни могут сопровождаться бессонницей. В беседе с «Москвой 24» невролог и сомнолог Кадрия Валеева рассказала о способах борьбы с данным расстройством.

Она посоветовала регулярно заниматься спортом по 45 минут в день. Кроме того, необходимо отказаться от кофеина и алкоголя, считает врач. По ее словам, наладить сон помогут дыхательные упражнения и аутогенные тренировки

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Валеева отметила, что к причинам бессонницы, которая продолжается больше трех месяцев, относятся острые заболевания различных органов и систем.