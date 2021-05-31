Врач в Пермском крае пришел на работу пьяным и не смог принять пациентку. Видео

В Пермском крае в городе Березники дежурный врач краевой больницы имени Вагнера, предположительно, пришел на работу пьяным и заснул, повергнув в шок родственников пациентки, ожидавшей перевязки. Медика сняли на видео, которое распространилось в соцсетях.

Врача застали спящим на диване и запечатлели на камеру. Он был явно не в состоянии сделать перевязку. Об этом случае рассказали родственники пожилой женщины, которая находится в хирургическом отделении больницы. В минувшее воскресенье ей должны были перевязку под наркозом. Но в назначенное время врача не оказалось на месте.

Родные старушки прождали два часа, между тем в приемное отделение скопилась очередь из других пациентов, которых никто не торопился принимать. Когда люди решились зайти в кабинет, то увидели, как врач спит на диване. Он никак не реагировал на вопросы и лежал, уткнувшись в спинку. Вскоре медик все же поднялся и сел на стул в кабинете, но все так же с трудом говорил, лишь что-то бормоча себе под нос. А на столе заметили бутылку водки.

В больнице заявили, что врача уже отстранили от работы.

В Минздраве Пермского края сообщили «360», что врача отстранили от работы.

«Врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы. Сейчас проводится проверка. С врача запрошены объяснения и к нему применены меры дисциплинарного воздействия с последующим увольнением», — сообщила сотрудник пресс-службы ведомства Марина Тиршина.

Женщине, которой вовремя не оказали помощь, помогли другие врачи, добавила Тиршина.

Ранее в апреле в Москве пациентка больницы стала свидетельницей издевательств явно нетрезвых медсестер над пожилой женщиной, которую поливали матом и угрожали, что отвезут ее в морг.