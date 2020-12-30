Врач: в пандемию стало меньше госпитализаций с алкогольным отравлением
Заместитель главного врача Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Елена Куркова рассказала, что количество госпитализаций с алкогольным отправлением снизилось примерно на 15% в период пандемии. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Она уточнила, что это не говорит о том, что люди стали меньше пить. Скорее всего, большинство стало делать это более «растянуто» по времени из-за отсутствия работы. Соответственно, начало возникать меньше острых состояний.
«Работающий человек старается „взять свое“ за выходные, а тут выходных стало больше, пить стали более растянуто, и тяжелых состояний, требующих госпитализации, не возникало», — рассказал Куркова.