Врач: в пандемию стало меньше госпитализаций с алкогольным отравлением

Она уточнила, что это не говорит о том, что люди стали меньше пить. Скорее всего, большинство стало делать это более «растянуто» по времени из-за отсутствия работы. Соответственно, начало возникать меньше острых состояний.

«Работающий человек старается „взять свое“ за выходные, а тут выходных стало больше, пить стали более растянуто, и тяжелых состояний, требующих госпитализации, не возникало», — рассказал Куркова.