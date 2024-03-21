Общество 21 марта 2024, 13:41 Врач Утюмова посоветовала использовать цельнозерновой хлеб и овощи при приготовлении бутербродов

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Гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, какие ингредиенты способны сделать бутерброд полезнее. При приготовлении стоит использовать слабосоленую рыбу, овощи и зелень, сообщил сайт компании СберЗдоровье.

Врач посоветовала выбирать для сэндвичей выпечку из овсяной, ржаной, кукурузной или полбяной муки грубого помола.

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По словам Утюмовой, отличным вариантом станет блюдо из цельнозернового хлеба, творожного сыра, вареной индейки, шпината, листьев салата и помидора. На завтрак вполне достаточно двух таких бутербродов, добавило ИА НСН.