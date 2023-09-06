Общество 06 сентября 2023, 13:37 Врач Умнов: виски больше воздействует на организм, чем водка

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При смаковании виски не расщепляется спирт, из-за чего на клетки организма воздействует больше этанола. В такой ситуации виски становится вреднее водки, сообщил врач Александр Умнов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, из-за подобного смакования напитка человек быстрее пьянеет, поскольку алкоголь поступает в кровь в обход печени.

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Умнов отметил, что в основном виски ассоциируется с двумя группами людей — с лордами и молодежью.