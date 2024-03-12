Общество 12 марта 2024, 15:00 Врач Умнов: употребление настоек нарушает обмен веществ в организме

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Хирург Александр Умнов рассказал об опасности употребления алкогольных настоек. За счет большого количества сахара напиток крайне негативно влияет на организм, отметил эксперт в беседе с Life.

По его словам, во время застолья с таким спиртным повышается риск развития сахарного диабета. Происходит чрезмерное поступление глюкозы, а поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина. Как результат — нарушение обмена веществ, пояснил врач.

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Кроме того, настойки оказывают повреждающее действие на печень, центральную нервную систему, желудок, сердце и сосуды, добавил Умнов.