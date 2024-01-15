Общество 15 января 2024, 17:00 Врач Умнов призвал не увлажнять кожу гидрогелевыми масками зимой

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в разговоре с журналистами Life посоветовал женщинам отказаться от увлажнения кожи лица зимой гидрогелевыми масками. По его словам, при неправильном применении они не напитывают кожу, а, наоборот, сушат.

Медик отметил, что гидрогель выводит воду, ведь основная его функция — снять отек и вытянуть лишнюю воду.

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«После использования гидрогелевой маски или патчей необходимо незамедлительно нанести обильно увлажняющий крем для лица, иначе вас ждет пустыня Сахара на лице», — добавил Умнов.