22 ноября 2023, 14:06
Врач Умнов назвал преждевременное старение последствием пристрастия к спиртному
Хирург Александр Умнов рассказал, чем может обернуться пристрастие к алкоголю. Такие напитки вызывают не только болезни печени, но и эзофагит, гастрит, язву желудка, отметил эксперт в беседе с Life.
Еще одним последствием он назвал преждевременное старение. Оно объясняется нарушением синтеза коллагена.
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По словам врача, спиртное также оказывает негативное влияние на репродуктивную систему и кровоснабжение органов. Возможно развитие психических заболеваний, добавил эксперт.
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