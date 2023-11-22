Общество 22 ноября 2023, 14:06 Врач Умнов назвал преждевременное старение последствием пристрастия к спиртному

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Хирург Александр Умнов рассказал, чем может обернуться пристрастие к алкоголю. Такие напитки вызывают не только болезни печени, но и эзофагит, гастрит, язву желудка, отметил эксперт в беседе с Life.

Еще одним последствием он назвал преждевременное старение. Оно объясняется нарушением синтеза коллагена.

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По словам врача, спиртное также оказывает негативное влияние на репродуктивную систему и кровоснабжение органов. Возможно развитие психических заболеваний, добавил эксперт.