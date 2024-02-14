Общество 14 февраля 2024, 17:12 Врач Умнов: ингаляции паром от картошки принесут больше вреда, чем пользы

Читать 360tv в

Хирург Александр Умнов заявил, что известный народный метод лечения простуды может принести больше вреда, чем пользы. Речь идет об ингаляциях паром от вареной картошки, сообщил Life.

По словам эксперта, среди последствий — гиперсекреция слизи в бронхах, которая приводит к ухудшению дыхания. Кроме того, в некоторых случаях данный способ вызывает носовое кровотечение и подъем артериального давления, добавил врач.

Реклама

Он также отметил, что пар содержит опасные для человека токсины: соланин и почвенные удобрения.