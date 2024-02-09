Общество 09 февраля 2024, 14:39 Врач Уланкина: резкое снижение атмосферного давления опасно при гипертонии и проблемах с сердцем

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Врач Ольга Уланкина рассказала, как резкое снижение атмосферного давления влияет на состояние человека. В такие периоды особую осторожность необходимо проявлять пациентам с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, отметила эксперт в беседе с RT.

По ее словам, явление может воздействовать на уровень артериального давления. Отклонения от нормы, которые сохраняются даже при приеме лекарств, грозят серьезными последствиями. Среди них — гипертонический криз, инфаркт и инсульт, добавила радиостанция «Комсомольская правда».