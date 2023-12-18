Общество 18 декабря 2023, 12:10 Врач Уланкина назвала навязчивые действия признаком хронического стресса

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Некоторые особенности поведения и привычки человека могут говорить о хроническом стрессе. Зачастую признаком такого состояния становятся навязчивые действия, сообщила врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, многие во время нервного ожидания начинают дергать или качать ногой, двигать челюстью или щелкать суставами пальцев. Такое поведение помогает «сбросить» лишнюю энергию и справиться с напряжением.

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При этом навязчивые действия мешают сконцентрироваться, показывают высокий уровень тревоги и провоцируют обсессивно-компульсивные расстройства, сообщили «Известия».