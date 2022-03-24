Врач указала варианты полезной замены сахара

Врач-эндокринолог Илона Мирзоян обсудила с «Мослентой» вред добавленного сахара и варианты его полезной замены.

Мирзоян посоветовала отказаться от добавления в еду сахара и заменить его ягодными и фруктовыми пюре.

«Если блюдо не предполагает дополнительных вкусов, хорошим вариантом являются подсластители на основе листьев стевии», — цитирует специалиста «Газета.ru».

По ее словам, сахар не длится на «вредный» и «полезный». Она заметила, что все зависит от количества, а оно не зависит от цвета сахара или от того, из чего его получают.

«Организм воспринимает и тот, и другой вариант как углевод», — добавила собеседница издания.