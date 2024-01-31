Общество 31 января 2024, 12:39 Врач Цурина: запрет на гаджеты поможет нормализовать сон у ребенка

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Проблемы со сном у ребенка нередко свидетельствуют о чрезмерной эмоциональной или умственной нагрузке. Как наладить режим, рассказала невролог Наталия Цурина в беседе с РИАМО.

По ее словам, в такой ситуации способен помочь запрет на гаджеты за два часа до отбоя. Еще один вариант — расслабляющие ванны, добавил сайт kp.ru.

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Специалист пояснила, что некоторые случаи требуют вмешательства медиков. Врач может назначить препараты, которые временно нормализуют засыпание.