Общество 06 марта 2024, 16:48 Врач Царева: ритмичные звуки для будильника помогут быстрее проснуться

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При выборе мелодии для будильника лучше всего отдавать предпочтение громкой и ритмичной музыке. Она поможет быстрее проснуться, сообщила врач-сомнолог Елена Царева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, вероятность услышать громкий будильник всегда выше, поэтому чем мелодия бодрее и веселее, тем лучше. Монотонный и спокойный сигнал неэффективен, поскольку он может постепенно «встраиваться» в сон.

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«Ритмичные звуки помогают взбодриться, потому что это повышает пульс, температуру. Больше бодрит, чем расслабленная классическая музыка, которую мы обычно на звонки ставим, поэтому что-то должно быть жизнеутверждающее», — отметила Царева.