Общество 01 февраля 2024, 14:54 Врач Царева предупредила о вреде включения нескольких будильников

Читать 360tv в

Установка нескольких будильников способна снизить качество последнего часа сна. Об этом сообщила сомнолог и невролог Елена Царева в беседе с Pravda.Ru.

По словам врача, такая привычка повышает вероятность появления ощущения сонливости. Кроме того, среди последствий — смятение сознания. Обычно оно проходит через 30 минут после пробуждения, пояснила эксперт.

Реклама

Медик также посоветовала заниматься спортом по утрам. Физическая активность поможет справиться с желанием вернуться в кровать.