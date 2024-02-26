26 февраля 2024, 18:55
Врач Царева: быстрый дофамин от просмотра коротких роликов усиливает тревожность
Сомнолог-невролог Елена Царева рассказала, как сторис и другие короткие видео влияют на психику. Быстрый дофамин, который можно получить при просмотре, впоследствии обернется усилением тревожности, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам врача, необходимо выбрать другой метод борьбы со стрессом.
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«Эффективен следующий способ: взять список эмоций и испытывать их по порядку по пять минут. Нужно изобразить, прочувствовать, как бы выглядело, например, счастье в вашем теле», — посоветовала специалист.
Она напомнила, что даже страх, злость, гнев и ярость не нужно подавлять.
Врачи
Счастье
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