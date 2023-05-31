Общество 31 мая 2023, 19:06 Врач-трихолог Кохас опровергла вред сульфатных шампуней

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Мыть голову шампунем с сульфатами не вредно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Кохас.

Она объяснила, что бессульфатные шампуни не очищают кожу головы. А современные средства не сушат волосы, как раньше.

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«Но бессульфатный шампунь не очищает кожу головы. Есть сульфаты, а есть сульфиды. Мы не используем сульфиды, они вредны, их никогда не было в косметике для волос. Сейчас производство сырья настолько технологично, что они не будут как раньше убивать лошадь. Средства достаточно мягко очищают и качественны», — рассказала Ольга Кохас.

Она добавила, что для гладкости волос стоит воспользоваться после мытья бальзамом. Он смягчит шевелюру.

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