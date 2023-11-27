Общество 27 ноября 2023, 17:09 Врач Тонев объяснил забывчивость у беременных изменениями в работе мозга

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Врач-невролог Михаил Тонев рассказал в беседе с «Газетой.ru», что у беременных происходят изменения в работе головного мозга, однако функционал всех отделов остается прежним.

По словам эксперта, ввиду увеличения гипофиза перестраивается гормональная система, из-за чего будущие матери могут более экспрессивно выражать эмоции.

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«А вот другие отделы мозга уменьшаются в объеме, например, гиппокамп, который отвечает за кратковременную память, чем можно обосновать некую забывчивость беременных», — пояснил врач.

Он также добавил, что все эти изменения вызывают у женщин высокую степень чувствительности к запахам и звукам.