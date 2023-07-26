26 июля 2023, 17:46
Врач Томс рассказала, что злость провоцирует появление морщин на лбу
Множества морщин на лице можно было бы избежать, если держать свои эмоции под контролем, особенно негативные. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины Анна Томс.
По ее словам, особенно сильно провоцируют мимические морщины злость, удивление и веселье. Из-за них появляются заломы между бровями, в носогубной складке и вокруг глаз. Также на образование морщин влияет наследственность, изначальные данные кожи и уход.
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Если предотвратить их не удалось, то нужно работать с последствиями. И чем раньше начать это делать, тем лучше будет результат.
Врач отметила, что при появлении морщин стоит обратиться к косметологу и подобрать средства, которые помогут в каждом конкретном случае.
Красота
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