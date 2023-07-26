Общество 26 июля 2023, 17:46 Врач Томс рассказала, что злость провоцирует появление морщин на лбу

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Множества морщин на лице можно было бы избежать, если держать свои эмоции под контролем, особенно негативные. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины Анна Томс.

По ее словам, особенно сильно провоцируют мимические морщины злость, удивление и веселье. Из-за них появляются заломы между бровями, в носогубной складке и вокруг глаз. Также на образование морщин влияет наследственность, изначальные данные кожи и уход.

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Если предотвратить их не удалось, то нужно работать с последствиями. И чем раньше начать это делать, тем лучше будет результат.

Врач отметила, что при появлении морщин стоит обратиться к косметологу и подобрать средства, которые помогут в каждом конкретном случае.

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