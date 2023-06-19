19 июня 2023, 18:49
Врач Томаев назвал детей самыми благодарными пациентами
Врач детской Филатовской больницы Вадим Томаев заявил, что считает детей самыми искренними и благодарными пациентами. Об этом он сообщил в беседе с «Петербургским дневником».
По словам врача, с маленькими пациентами намного интересней и легче работать, они быстро идут на поправку и отлично переносят послеоперационный период.
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Отмечается, что в сутки в больницу попадают до пяти детей, проглотивших инородные предметы. Врач призвал родителей маленьких детей не покупать опасные игрушки и конструкторы.
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