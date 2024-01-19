Общество 19 января 2024, 18:54 Врач Толмасова напомнила о вреде пакетированных фруктовых соков

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Эндокринолог Анжела Толмасова отнесла пакетированные фруктовые соки к вредным продуктам. В них нет практически никакой пользы, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, данные напитки не содержат витамины, так как при их подготовке к длительному хранению используют высокие температуры, добавил «ФедералПресс».

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Эксперт отметила, что при производстве применяются фрукты низкого качества. Кроме того, в составе пакетированных соков есть много добавленного сахара и искусственных ароматизаторов, которые способны вызвать проблемы со здоровьем.