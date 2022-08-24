facebook_pixel
    24 августа 2022, 15:09

    Врач Толмачева рассказала, на какие параметры следует ориентироваться при выборе школьного рюкзака

    Оксана Лавнюженко

    Врач-невролог Виктория Толмачева в разговоре с изданием Life заявила, что неправильно подобранный рюкзак у детей может привести к головным болям, усталости и болевым синдромам в позвоночнике.

    Врач Толмачева рассказала, на какие параметры следует ориентироваться при выборе школьного рюкзака

    По словам медика, перед покупкой рюкзака необходимо измерить его со всех сторон.

    «Длина рюкзака ученика начальных классов не должна превышать 360 миллиметров, а ширина — 100 миллиметров. Не стесняйтесь измерять школьный ранец в магазине. Длина плечевого ремня не должна быть меньше 600 миллиметров», — сообщила она.

    Жесткая спинка у рюкзака позволит конструкции распределить нагрузку на позвоночник равномерно и препятствовать развитию сколиоза.

    «Особенно это важно для учеников начальной школы, поскольку у них еще не сформирован мышечный корсет. Подросткам же не обязательно покупать рюкзак с ортопедической спинкой, достаточно того, чтобы она хорошо прилегала к позвоночнику, повторяя его физиологический изгиб», — подытожила Толмачева.