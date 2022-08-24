Врач Толмачева рассказала, на какие параметры следует ориентироваться при выборе школьного рюкзака

Врач-невролог Виктория Толмачева в разговоре с изданием Life заявила, что неправильно подобранный рюкзак у детей может привести к головным болям, усталости и болевым синдромам в позвоночнике.

По словам медика, перед покупкой рюкзака необходимо измерить его со всех сторон.

«Длина рюкзака ученика начальных классов не должна превышать 360 миллиметров, а ширина — 100 миллиметров. Не стесняйтесь измерять школьный ранец в магазине. Длина плечевого ремня не должна быть меньше 600 миллиметров», — сообщила она.

Жесткая спинка у рюкзака позволит конструкции распределить нагрузку на позвоночник равномерно и препятствовать развитию сколиоза.

«Особенно это важно для учеников начальной школы, поскольку у них еще не сформирован мышечный корсет. Подросткам же не обязательно покупать рюкзак с ортопедической спинкой, достаточно того, чтобы она хорошо прилегала к позвоночнику, повторяя его физиологический изгиб», — подытожила Толмачева.