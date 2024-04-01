Общество 01 апреля 2024, 11:39 Врач Ткачева: смех положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и продлевает жизнь

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Главный гериатр Минздрава России и профессор Ольга Ткачева рассказала, как смех влияет на организм человека. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Врач отметила, что такая эмоциональная реакция помогает укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. В результате снижается риск появления осложнений и увеличивается продолжительность жизни.

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Кроме того, смех уменьшает интенсивность болевых ощущений, а также стимулирует рост клеток иммунной системы, добавила специалист.