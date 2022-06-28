Врач Тяжельников рассказал, как обезопасить себя в жару
Чтобы не получить тепловой удар, в жаркую погоду нужно пить больше жидкости и избегать физической активности. Эти и другие советы в разговоре с РИА «Новости» дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Нужно помнить, что основной фактор риска — это перегрев, и осторожнее относиться к любым ситуациям, которые его провоцируют. Поэтому следует следовать некоторым правилам: избегать физической активности в слишком жаркие дни и часы; носить головной убор; носить свободную, светлую одежду из светлых натуральных тканей; соблюдать питьевой режим», — сказал врач.
При наличии хронических заболеваний необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, а также следить за параметрами артериального давления, отметило ИА НСН.
Врач напомнил, что оптимальная температура в помещении составляет +20…+22 градуса. Чтобы поддерживать дома комфортную температуру, нужно проветривать помещение, завешивать окна, пользоваться кондиционером и вентиляторами.