Общество 16 января 2024, 17:33 Врач Тяжельников призвал людей с гипертонией и болезнями сердца не окунаться в прорубь на Крещение

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Крещенские купания с окунанием в ледяную прорубь опасны для здоровья людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщил врач Андрей Тяжельников в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, при резком охлаждении увеличивается риск нарушения дыхания и спазма сосудов; на фоне этого организм испытывает серьезный стресс. Отказаться от крещенских купаний также стоит при беременности и любых заболеваниях в острой стадии.

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При отсутствии перечисленных патологий людям, решившим окунуться в прорубь, не стоит перед купанием курить и употреблять спиртное, отметил Тяжельников.