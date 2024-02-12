Общество 12 февраля 2024, 14:01 Врач Тяжельников: недосып и просмотр телевизора могут спровоцировать приступ эпилепсии

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Врач Андрей Тяжельников перечислил факторы, провоцирующие приступ эпилепсии у пациентов с таким диагнозом. Влияние оказывают употребление кофе или крепкого чая, а также психические перегрузки, отметил эксперт в беседе с РИА «Новости».

По его словам, припадок также может возникнуть из-за недосыпа. Людям с эпилепсией нельзя слишком рано и внезапно просыпаться, добавил «ФедералПресс».

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Еще одна причина — длительный просмотр телевизора. Это занятие следует ограничить временным промежутком в 1,5 часа. То же самое касается и работы за компьютером, подчеркнул врач.