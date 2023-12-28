Общество 28 декабря 2023, 14:35 Врач Тихонова назвала гормональные изменения и стресс причинами появления перхоти

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Дерматолог Анастасия Тихонова перечислила основные причины появления перхоти. В список вошли гормональные изменения, нервные перенапряжения и генетическая предрасположенность, сообщила «Газета.ru».

По словам врача, соответствующая проблема может возникнуть из-за низкого иммунитета. От его состояния зависит деятельность бактерий, которые вызывают воспалительные процессы.

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Тихонова также посоветовала не использовать косметические средства с агрессивными компонентами. Они способны нарушить кожный барьер, добавил сайт kp.ru.