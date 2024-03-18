Общество 18 марта 2024, 13:15 Врач Тихонов посоветовал учитывать любимую позу для сна при выборе ортопедической подушки

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Травматолог-ортопед Олесь Тихонов рассказал, что ортопедические подушки способны поддерживать естественную кривизну позвоночника и снимать напряжение в области шейного отдела позвоночника. Но к выбору изделия стоит подходить с умом, отметил эксперт в беседе с Doctorpiter.ru.

Он посоветовал учитывать рост, вес и ширину плеч человека, а также любимую позу для сна. Подушка должна заполнить свободное пространство между матрасом и головой, пояснил врач.

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По его словам, необходимо раз в несколько лет проверять валики в предмете на соответствие размерам, добавил «ФедералПресс».