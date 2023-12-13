Общество 13 декабря 2023, 12:45 Врач Тихомирова рассказала о пользе тыквы для здоровья кожи и иммунитета

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Терапевт и диетолог Елена Тихомирова перечислила полезные свойства тыквы. Этот овощ содержит провитамин А, кремний, калий и магний, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

По ее словам, оранжевые плоды положительно влияют на состояние кожи, а также улучшают репродуктивную функцию. Кроме того, употребление тыквы способно укрепить иммунитет.

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Врач добавила, что данный овощ имеет низкую калорийность, благодаря чему подходит для худеющих.