Общество 08 декабря 2023, 14:23 Врач Тихомирова: маргарин и фастфуд представляют опасность для работы мозга

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Алкоголь оказывает негативное влияние на когнитивные функции. Однако опасность для работы мозга представляют и другие привычные продукты. Об этом сообщила терапевт и диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, вред принесет употребление гидрогенизированного жира, например растительного масла или маргарина. Пристрастие к фастфуду тоже отрицательно воздействует на функционирование мозга.

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Кроме того, врач посоветовала контролировать количество сахара в рационе, добавила Общественная Служба Новостей.