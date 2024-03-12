Общество 12 марта 2024, 15:09 Врач Терушкин: постоянные перекусы и отсутствие режима нарушают обмен веществ

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Эндокринолог Роман Терушкин рассказал, какие привычки могут стать причиной нарушения метаболизма. В беседе с Life эксперт посоветовал обратить внимание на образ жизни.

По его словам, отсутствие режима, касающееся не только сна, но и остальных процессов, — стресс для организма. Результатом станут усиленная выработка гормона кортизола, снижение иммунитета и другие проблемы со здоровьем.

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Вредными для обмена веществ являются и постоянные перекусы. Чем больше таких приемов пищи, тем ниже чувствительность рецепторов к инсулину. Среди последствий — метаболический синдром и ожирение.