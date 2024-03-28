Общество 28 марта 2024, 18:40 Врач Терентьева: песчаные бури могут спровоцировать развитие кожных и глазных заболеваний

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Китайско-монгольская песчаная буря накрыла Амурскую область. Такое атмосферное явление представляет серьезную опасность для организма человека, рассказала врач Екатерина Терентьева в беседе с «Известиями».

По ее словам, перенос песка ветром может спровоцировать развитие кожных, глазных и респираторных болезней. Особую осторожность нужно проявлять при проблемах с сердечно-сосудистой системой и астме.

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Эксперт посоветовала избегать вредного воздействия и оставаться дома. Если возникла необходимость выйти на улицу, стоит использовать специальную маску, напомнила Терентьева.