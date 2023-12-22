Общество 22 декабря 2023, 11:46 Врач Терехова призвала не есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь

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Гастроэнтеролог Татьяна Терехова призвала россиян отказаться от популярной новогодней традиции. Речь идет о поедании бумажек с желаниями под бой курантов, сообщил Life.

По словам врача, такой ритуал грозит проблемами для организма. Относительно большой лист может привести к проблемам с пищеварением, а сами чернила — к аллергической реакции, пояснила эксперт.

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В совокупности с алкоголем и жирными блюдами, которыми обычно богат праздничный стол, съеденная бумажка способна вызвать изжогу, тошноту, рвоту или диарею, добавил «ФедералПресс».