Врач-терапевт Романенко рассказала, кому стоит отказаться от полетов на самолетах

Для полета на самолетах есть два вида противопоказаний — относительные и абсолютные. К первым относятся насморк, синусит, гайморит, отит, гипертония, анемия, черепно мозговые травмы со сроком менее месяца. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«С относительными противопоказаниями для человека создаются специальные условия. У разных авиакомпаний свои требования и правила по разрешению полета», — подчеркнула специалист.

В эту группу также входят нестабильное психоэмоциональное состояние и тревожное расстройство.

К абсолютным противопоказаниям медики относят заболевания нижних дыхательных путей, перенесенные инфаркты и инсульты менее полтора месяца назад, перенесенную хирургическую операцию меньше двух-трех недель назад. Беременным на 32-36 неделях летать также не рекомендуется.

«Чтобы избежать неприятных последствий, нужно соблюдать технику безопасности, пить много жидкости и вставать с кресла каждые 30-40 минут, чтобы размяться», — резюмировала Романенко.