Врач-терапевт рассказала, какие игрушки не стоит дарить детям

Любая желанная игрушка для ребенка способна подарить ему радость на Новый год. Однако далеко не все детские изделия изготавливаются из безопасного материала. Об этом рассказала врач-терапевт Ангелина Ярцева, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, врачи могут собрать целую коллекцию из деталей, которые постоянно обнаруживаются в желудках у детей.

«Например, у одного ребенка пластмассовый ботиночек игрушечного персонажа застрял в носовой полости. А был случай, когда у четырехлетней девочки обнаружили в желудке бусинки. Но бывали случаи и поужаснее. Как-то раз привезли уже довольно взрослую девочку — десяти лет от роду. Она умудрилась проглотить около пятидесяти магнитных шариков от конструктора. В результате эти детали между собой склеились и серьезно травмировали стенки кишечника. На поверхности слизистой появилось много дырочек. Имейте в виду, что такие подарки опасны — ребенок может отравиться, задохнуться и даже умереть», — отметила специалист.

Для детей от трех до пяти лет лучше всего выбирать игрушки без мелких деталей и без химических красителей. Также следует избегать изделий из каучука. А малышам до трех лет нежелательно дарить мягкие игрушки из натурального меха. Из-за него у них может возникнуть аллергия.

Покупать куклы следует из пластика или винила, а мальчикам можно дарить развивающие игрушки с намертво прикрепленными деталями. Детям от трех лет и старше можно дарить изделия с более сложными элементами, поскольку в этом возрасте они уже не пробуют их на вкус.