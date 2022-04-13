Врач-терапевт Лапа рассказала, как обезопасить себя от укусов клещей

Находясь в лесу, необходимо надевать закрытую одежду и иметь при себе специальные спреи от клещей. Таким образом врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала методы защиты от этих насекомых, сообщил сайт РИАМО.

«Защититься очень просто — с помощью одежды. Главное, чтобы не было открытых участков на руках, ногах, обязательно покрытая голова — это кепка, платок, которые защитят», — сказала Лапа.

Медик добавила, что в первую очередь нужно быть осторожными детям, поскольку они любят бегать вблизи кустарников и деревьев.

Для того, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита, необходимо прививаться. По словам врача-терапевта Виктора Лишина, достаточно сделать два укола.

«Один укол в начале месяца и второй в начале следующего. Этого достаточно для формирования иммунитета, если вы запланировали поездку куда-то, где есть риск укуса клеща», — сообщил врач.