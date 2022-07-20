Врач-терапевт Григорьева дала советы, как начать легко просыпаться по утрам

Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева рассказала россиянам, как облегчить пробуждение по утрам. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

По словам медика, перед сном обязательно стоит проветривать комнату. Свежий воздух способствует качественному, полноценному отдыху.

«Чтобы быстрее уснуть и крепче спать перед сном необходимо проветривать комнату не меньше 15 минут, ведь свежий воздух способствует благотворному и качественному отдыху. Благодаря ему ночью спится очень крепко, и утром рано вставать гораздо легче», — процитировало utro.ru слова медика.

Григорьева отметила, что умение вставать сразу поможет стать более собранным по жизни.

«Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу — это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным», — резюмировала терапевт.