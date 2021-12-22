Врач-терапевт дал советы россиянам, как не заразиться на корпоративе коронавирусом

Корпоративы могут способствовать быстрому распространению коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с радиостанцией Sputnik заявил врач-терапевт, автор книги «Пока едет „Скорая“» Андрей Звонков. Специалист дал несколько рекомендаций, как правильно проводить вечеринки для сотрудников.

Он отметил, что корпоратив нужно проводить в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана. Кроме того, руководству компаний следует ограничить число присутствующих теми сотрудниками, которые обычно находятся в офисе.

«Огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, то есть клубы и рестораны, — это места, где есть все условия для быстрой передачи коронавирусной инфекции. Достаточно одного заразившегося человека, чтобы „накрыть“ инфекцией всю массу людей. Если встречаются пять-шесть человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск», — пояснил терапевт.

Он добавил, что на такие вечеринки стоит приглашать людей, которые сделали вакцину. Для тех сотрудников, которые по каким-то причинам получили медотвод, высок риск заражения инфекцией. Нужно заранее предупредить их, что вход на корпоратив открыт только для привитых.