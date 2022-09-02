Общество 02 сентября 2022, 02:03 Поделиться Telegram

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Viber Врач-терапевт Андрианова рассказала, какие витамины важны для состояния мозга

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Некоторые витамины крайне важны для нормальной работы мозга. Такой информацией поделилась врач-терапевт, дерматолог Наталия Андрианова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, на работе мозга сказываются витамины группы В. При их недостатке нервные клетки начинают отмирать. Также такой фактор сказывается на ухудшении памяти, передало РИА ФАН.

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«Дефицит тиамина может возникать при злоупотреблении алкоголем и приводить к когнитивным расстройствам, таким как снижение памяти, умственной работоспособности и другие. В свою очередь, при недостатке магния могут наблюдаться беспокойство, нервозность, усталость, снижение внимания и памяти, головные боли», — рассказала медик.

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