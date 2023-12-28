Общество 28 декабря 2023, 12:23 Врач Тен: не стоит дегустировать новые блюда в первые дни отдыха в жарких странах

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Врач Зарема Тен дала советы россиянам, которые решили провести январские праздники в жарких странах. В первые три дня отдыха не стоит дегустировать экзотические блюда, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, сначала организм должен адаптироваться.

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«Не нужно в первый же день в Таиланде пробовать земляных или дождевых червей», — пояснила Тен.

Она также напомнила, что детям акклиматизация дается сложнее. В связи с этим необходимо, чтобы ребенок хорошо выспался перед длительным полетом, передала «Вечерняя Москва».