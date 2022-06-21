Врач Татьяна Романенко рассказала, как трудоголизм сказывается на здоровье

Когда человек отдает все свое время работе, это может серьезно подорвать его здоровье. Трудоголизм может приводить к повышенному давлению и даже к инсультам и инфарктам, рассказала «ФедералПресс» врач Татьяна Романенко.

«Это своего рода зависимость, когда человек получает удовольствие только от работы, и для него нивелируются все другие человеческие ценности. В России иногда бывает псевдотрудоголизм, потому что люди начинают много работать из-за нехватки денег», — отметила врач.

Работа без отдыха, сопровождаемая недостатком сна, неминуемо навредит как физическому, так и психическому здоровью. Такой образ жизни приводит к повышенному давлению и повышает риск инсультов и инфарктов. Кроме того, когда человек не соблюдает баланс между личной жизнью, работой и отдыхом, со временем это может привести его к эмоциональному выгоранию и депрессии.