Общество 25 января 2024, 12:24 Врач Тарасова посоветовала не делать прививку от кори после восьмого месяца беременности

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Педиатр и аллерголог-иммунолог Ольга Тарасова рассказала, можно ли беременным делать прививку от кори. Мнение эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

По словам врача, во время первого триместра заболевание представляет серьезную опасность для будущей матери.

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«Иммунная система пытается от него (плода — прим. ред.) избавиться, поэтому женщина именно в первый триместр беременности угрожаема по присоединению вирусной инфекции в большом объеме», — отметила эксперт.

Однако после восьми месяцев уже сама вакцина вредна для беременной. Процедура может оказать тератогенный эффект на ребенка, добавила Тарасова.