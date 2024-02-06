Общество 06 февраля 2024, 17:29 Врач Тараско: овощные и фруктовые тарелки помогут приучить ребенка к здоровому питанию

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Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско посоветовала с малых лет приучать детей к правильному питанию. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам врача, необходимо обговаривать недельное меню и включать в него такие продукты, которые малыш будет есть в течение семи дней.

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«В момент ужина предлагаете то, что ест вся семья, или альтернативу. Если отказывается, то ребенок не должен выбирать привычные продукты питания, например, сладкое», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что на столе должны быть овощные и фруктовые тарелки. Рано или поздно дети возьмут хотя бы ломтик, однако заставлять их не следует, подчеркнула Тараско.