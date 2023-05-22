Общество 22 мая 2023, 13:26 Врач Тананакина посоветовала отказаться от пива и кофе при температуре выше 25 градусов

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С наступлением лета и приходом высоких температур рекомендуется отказаться от напитков, вызывающих обезвоживание. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

В частности, она отметила пиво и кофе. По мнению врача, не стоит употреблять эти напитки, когда температура воздуха становится выше 25 градусов.

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«При жаркой погоде, свыше 25 градусов, стоит избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание организма, например, алкогольных и сладких газированных напитков, пива, кофе, жирной, сладкой, соленой и жареной пищи», — посоветовала Наталия Тананакина.

Она также добавила, что в жару стоит больше пить простой воды и есть овощи, фрукты и легкую белковую пищу.

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