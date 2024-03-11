Общество 11 марта 2024, 11:01 Врач Тананакина: дефицит витамина D может обернуться онкологическим заболеванием

Читать 360tv в

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала об опасности дефицита витамина D. Низкая концентрация может стать причиной серьезных проблем с организмом, отметила эксперт в беседе с «Известиями».

Среди последствий — онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, детский рахит, а также остеопороз, пояснила врач. По ее словам, зачастую нехватка вещества сопровождается слабостью, ломкими ногтями, иссушенной кожей, выпадением волос и неприятными ощущениями в мышцах.

Реклама

Тананакина добавила, что суточную дозировку соответствующих препаратов может подобрать только специалист.