08 апреля 2024, 13:01
Врач Тананакина: бананы и квашеная капуста способны улучшать настроение
Эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, которые способны положительно влиять на душевное состояние. Слова эксперта опубликовало РИАМО.
Врач посоветовала обратить внимание на кефир, квашеную капусту и йогурт без добавок. Такие перекусы помогают оптимизировать функции кишечника и головного мозга, а также улучшают настроение.
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Еще один вариант — бананы, отметила эксперт. Благодаря сахару, клетчатке и витамину B6 желтые плоды способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за направление эмоций, добавили «Известия».
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