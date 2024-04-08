Общество 08 апреля 2024, 13:01 Врач Тананакина: бананы и квашеная капуста способны улучшать настроение

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Эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, которые способны положительно влиять на душевное состояние. Слова эксперта опубликовало РИАМО.

Врач посоветовала обратить внимание на кефир, квашеную капусту и йогурт без добавок. Такие перекусы помогают оптимизировать функции кишечника и головного мозга, а также улучшают настроение.

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Еще один вариант — бананы, отметила эксперт. Благодаря сахару, клетчатке и витамину B6 желтые плоды способствуют выработке нейромедиаторов, отвечающих за направление эмоций, добавили «Известия».