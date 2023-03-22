22 марта 2023, 14:08
Врач Светлаков рассказал о сроках восстановления легких после курения электронных сигарет
Процесс восстановления легких после курения электронных сигарет может занять достаточно продолжительное время. Об этом сообщил врач-терапевт, врач-пульмонолог Вячеслав Светлаков в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, влияние электронных систем нагревания табака на организм сравнимо с негативным воздействием на здоровье обычных сигарет.
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Врач отметил, что восстановление сердечно-сосудистой системы и легких после курения электронных сигарет может занять около одного года.
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Курение
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