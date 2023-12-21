Общество 21 декабря 2023, 16:09 Врач Сущевская: родственникам необходимо посещать человека, который находится в коме

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Кома — экстремальная стадия нарушения регуляции жизнеобеспечивающих систем организма. Однако даже в таком состоянии человека важно посещать. Об этом сообщила невролог Юлия Сущевская в беседе с «Известиями».

По ее словам, аспект чувств и ощущений таких пациентов пока плохо изучен. В данный момент специалисты не могут быть уверены, что больной не слышит голоса окружающих, пояснила врач.

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В любом случае надежду не стоит терять даже в очень серьезных ситуациях. Бывает так, что человек приходит в чувство после трехмесячной комы, добавила Сущевская.