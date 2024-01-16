16 января 2024, 13:47
Врач Сурсяков раскритиковал идею о запрете мужской стерилизации в РФ
Депутат Госдумы Виталий Милонов указал на необходимость запретить стерилизацию мужчин в России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» инициативу прокомментировал акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.
По его мнению, соответствующая процедура способствует сокращению абортов в РФ.
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«Есть четкие показания и противопоказания для проведения этих операций. <…> Ограничений более чем достаточно», — высказался врач.
Он отметил, что реализация мер, предложенных парламентарием, не приведет ни к чему позитивному.
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