Общество 16 января 2024, 13:47 Врач Сурсяков раскритиковал идею о запрете мужской стерилизации в РФ

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Депутат Госдумы Виталий Милонов указал на необходимость запретить стерилизацию мужчин в России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» инициативу прокомментировал акушер-гинеколог Владимир Сурсяков.

По его мнению, соответствующая процедура способствует сокращению абортов в РФ.

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«Есть четкие показания и противопоказания для проведения этих операций. <…> Ограничений более чем достаточно», — высказался врач.

Он отметил, что реализация мер, предложенных парламентарием, не приведет ни к чему позитивному.